/ El alcalde electo y proclamado, Gustavo Delgado, pidió al pueblo cooperar con la limpieza y no abarrotar de basura las calles cada vez que pasan los camiones recolectores En medio del operativo de limpieza que se lleva cabo desde el pasado jueves en la ciudad de San Cristóbal, el alcalde electo y proclamado de la capital tachirense, Gustavo Delgado, hizo un llamado a los ciudadanos, a que"colaboren en mantener limpios los espacios, evitando sacar la basura cuando acaba de pasar el camión del aseo urbano"Manifestó Delgado que:"Hemos notado que acaba de pasar el camión, en un sector determinado, y al ratico están de nuevo depositando la basura; entonces, al día siguiente la situación empeora""Nuestro compromiso es limpiar, pero ha sido complicado por la falta de colaboración, el incendio en el vertedero de San Josecito, por la falta de lubricantes y gasoil para los camiones. El hecho de que Pdvsa bajara los cupos del gasoil y de la gasolina a los camiones de la Gobernación y de la Alcaldía, nos ha perjudicado -acentuó-.Destacó que ya está definido el operativo de limpieza para el próximo primero de enero, con las cuadrillas preparadas para que las zonas comerciales del centro, La Concordia y Barrio Obrero no luzcan llenas de desechos.El burgomaestre recordó que las actividades que se están llevando a cabo en todos los sectores del municipio, con recolección de basura, barrido y limpieza, con el camión cisterna del Cuerpo de Bomberos, cuentan con la colaboración de la Gobernación del Táchira, Ejército y la Alcaldía."Nosotros no hemos asumido posesión de nuestro cargo, pero desde semanas atrás hemos venido trabajando en la limpieza de la ciudad, porque nuestro compromiso es al lado de la gente. Estos operativos, que se iniciaron en diferentes sectores, cuentan también con el apoyo de la empresa privada -recalcó-.Recordó Gustavo Delgado que el primer punto de limpieza fue el Terminal de Pasajeros, cuyas condiciones no eran las adecuadas, y la imagen que se ofrecía de la capital tachirense a quienes viajan de todo el país no era la mejor.Leidy ZafraCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi