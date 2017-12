/ Al reo lo localizaron dentro del anexo de aislamiento. Foto: Mayreth CasanovaCabimas .- A pocos días de finalizar 2017 se registra la novena muerte por tuberculosis en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago, en el sector La Misión del municipio Cabimas.A Freddy Enrique Calatayud Díaz, de 61 años, los custodios de guardia lo encontraron muerto dentro del anexo de aislamiento, este jueves a las 9:30 de la mañana.Lee también: Habitantes de Cabimas protestaron por fallas en suministro de aguaSe conoció que padecía de tuberculosis pulmonar. Desde la madrugada se quejaba de varios dolores en el tórax y expectoraba con frecuencia. Para sus compañeros, la situación no representó una irregularidad por la patología que padecía.Se desvaneció rápidamente y cuando llamaron a los funcionarios para que lo llevaran hasta la emergencia del hospital de Cabimas, no respondió. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas trasladaron su cuerpo hasta la medicatura forense para le necropsia de ley.Calatayud Díaz estaba privado por el delito de homicidio calificado, desde hace cuatro años. Familiares de otros detenidos del retén, que se encontraban llevando alimentos y vestimenta, insistieron en que necesitan atención por el reducido espacio en el que se encuentran los reos por distintos delitos.En abril de 2017, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Biagio Parisi, tras el re vuelo causado por el deceso de dos reclusos por tuberculosis, prometió que todos recibían atención médica especializada, pero no ofreció cifras ni mayores detalles.De forma extraoficial, se conoció que 15 reos padecen de tuberculosis.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi