El presidente del partido Conservador, Hernan Andrade, abrió las puertas al exprocurador Alejandro Ordóñez y actual candidato a la presidencia para ser recibido en esa colectividad luego del incidente con el uribismo y el rifirrafe ocurrido entre él y el expresidente Andres Pastrana al no ser tenido en cuenta desde un inicio en la coalición del No.La determinación del presidente del conservatismo obedece a que Ordóñez representa todos los principios de ese movimiento y que por tal motivo debe dejar de insistir en la coalición de los expresidentes Uribe y Pastrana y regresar a las toldas azules."No sé qué va a pasar en esa coalición Pastrana-Uribe, no me quisiera meter en el rancho del vecino, pero pareciera que no tienen cama para Alejandro Ordóñez y él siempre será bienvenido a la casa conservadora. Ordóñez siempre tendrá las puertas abiertas del partido Conservador?, explicó Andrade a Noticias RCN.Ordóñez ha insistido que el objetivo es derrocar al Gobierno de Juan Manuel Santos, que esa debe ser la prioridad de la coalición del No para las elecciones 2018."No se trata de intereses personales, se trata del futuro del país.?"Pretenden excluir mi nombre de la gran coalición de aquella que triunfó el 2 de octubre de la que triunfara en mayo del próximo año. Señor presidente Pastrana, no haga política con los intereses superiores de la patria, la unidad es indispensable para triunfar, la unidad es indispensable para derrotar al régimen, la unidad es indispensable para evitar que nos convirtamos en otra Venezuela .?, dijo Ordóñez en un videHasta el momento el exprocurador no se ha pronunciado al respecto sobre la oferta de Andrade, no obstante, la carrera presidencial cada día le queda menos tiempo y se vuelve más reñida entre los candidatos y las coaliciones que pretenden llegar a primera vuelta presidencial.Por otro lado, Hernan Andrade confirmó que la convención conservadora se llevará a cabo el próximo 4 de febrero y allí los militantes definirán el rumbo que tomará la colectividad de cara a las elecciones presidenciales. En la misiva señalan que la consulta será llevada a cabo de forma virtual."Por decisión del Directorio, esta será virtual" descentralizada- esto es con el uso de tecnología por dos razones principalísimas: 1. El altísimo costo de una Convención presencial 2. La segura imposibilidad de una asistencia masiva pues estamos ya dentro de una agitada campaña al Congreso que concentra los esfuerzos de todos los convencionistas en sus respectivas regiones"En el mismo documento, el director de la colectividad deja claro el apoyo a los dos candidatos presidenciales por el partido Conservador, el exministro Rubén Darío Lizarralde y el exgobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, sin embargo, sus nombres no aparecen en las encuestas de intención de voto. Y señaló que se encuentra estudiando opciones reales para llegar a primera vuelta, que entre ellas también se encuentra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.