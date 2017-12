NUEVA YORK.- Al menos doce personas murieron hoy por un incendio en un edificio de apartamentos del distrito neoyorquino de El Bronx, según informaron fuentes oficiales.El fuego se desató a partir de las 19.00 hora local y se extendió rápidamente. Casi dos centenares de bomberos fueron desplazados para combatir las llamas. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, confirmó la muerte de doce personas y señaló que además hay cuatro heridos en situación crítica. "Éste es el peor incendio que hemos visto en la ciudad en por lo menos un cuarto de siglo", agregó la máxima autoridad municipal en declaraciones a los periodistas cerca del lugar del suceso. Según el jefe de los bomberos, Daniel Nigro, las edades de los fallecidos están entre un año y 50. Tres de las víctimas mortales eran miembros de una misma familia, según las fuentes oficiales. El Bronx es un distrito de Nueva York con una fuerte presencia de residentes de la comunidad latina. Nigro, que acompañaba al alcalde, dijo que aún es pronto para determinar qué desató el fuego. El incendio, que se prolongó durante dos horas antes de que pudiera ser controlado por los bomberos, se produjo cerca del zoológico de El Bronx, en una noche especialmente fría en la ciudad./AgenciasView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi