Regina FreitesLos trabajadores del hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano cerraron la mañana de este jueves la avenida Universitaria frente a la sede del centro hospitalario, exigiendo la cancelación de pagos por parte de Fundasalud.Yair Farfán en representación de los afectados, denunció que Fundasalud no ha cancelado una deuda pendiente de un millón de bolívares correspondiente al contrato colectivo, monto que era superior, pero que fue acordado para ser cancelado el pasado 22 del presente mes, informándose posteriormente que dicho monto seria depositado para el 26, pero hasta la fecha no han obtenido respuestas."Ya en todas las instituciones lo han pagado y a nosotros el gobernador no nos quiere pagar, el llamado a Fundasalud para que cancele la deuda?; expuso.