Aries- Se nota demorado en tomar resoluciones que son difíciles a futuro, pero si espera a mañana todo lo verá con otros ojos. Día lento.Tauro- Sigue liderando todo lo que necesita y es bueno que así sea. No se posponga y busque estar con gente de Virgo y Capricornio hoy.Géminis- Su economía mejora lentamente, de todas formas hoy es un día donde se sentirá más seguro de tomar ciertas determinaciones personales. ¡Adelante!Cáncer- Tauro le pondrá obstáculos, pero Acuario y Escorpio no lo dejarán avanzar. Si evita a estos tres signos, hoy pasará un día lento y bendecido a la vez.Leo- Todo se hace con buen tino si es usted quien lo realiza. No avance hoy. Recién mañana tendrá la mente más clara para definir su futuro.Virgo- Todo se hace con el mejor de los humores y es así como debe estar. Tendrá un día ordenado en donde todo lo que necesita saldrá a su favor.Libra- Tauro le brindará la calma que tanto necesita, pero Virgo y Capricornio ayudarán a que usted tenga un muy buen día hoy. ¡Vamos Libra!Escorpio- Todo es muy complicado y nada le sale como usted quiere. Lo ideal es evitar quedarse en casa y evitar preocuparse por temas familiares que no se resolverán en esta jornada. ¡Tenga un poco de paciencia.Sagitario- Está en un día tranquilo en donde racionalizará mucho todo lo que le brinda la vida. Disfrute de estar en calma y en paz con usted mismo.Capricornio- Todo se hace con el corazón y con la racionalidad que tanto necesita para sentirse bien con usted. Disfrute de un día tranquilo y en paz.Acuario- Tenga en cuenta que muchas personas lo seguirán en el día de hoy y usted, al mismo tiempo necesitará estar un rato a solas. ¡Intente no discutir!Piscis- Todo se hace de forma muy pensante y eso a usted lo ayudará a dejar fluir y no permitiéndole aturdirse haciendo lo que no le gusta. En general será un día tranquilo.* Por Susana Garbuyo*Puedes contactar a nuestra astróloga en Facebook y Twitter .