Colombia está consternada por el brutal asesinato de una niña de 10 años a manos de su propio hermano de 15 años, que habría confesado el crimen.La pequeña, identificada como Karen Sofía Romero, desapareció de su casa el pasado sábado. Con la ayuda de los vecinos en zona rural de Putumayo, en el sur de Colombia, fue hallado el cuerpo de la menor sin ropa y con huellas de maltrato, informó el diario El Espectador.Según los familiares, la menor habría salido con su hermano Alexander Romero de la finca en la que vivían en la vereda La Caqueteña.Las investigaciones de las autoridades revelaron que la niña habría sido amarrada a un caballo que la arrastró unos dos kilómetros, informa el portal El Universal.Samuel Romero, padre de Karen Sofía, declaró que alrededor de las 6 de la mañana, tras buscar, su hija encontró huellas por donde fue arrastrada hasta que encontró el cuerpo de la menor "desnuda y muerta, toda aporreada".En declaraciones a la estación Caracol Radio, el padre de Karen dijo que Alexander confesó el crimen e incluso no descarta que abusara sexualmente de ella."Alexander está recluido en un centro para menores, el miércoles fue la primera audiencia y estará retenido por cuatro meses mientras continúa el proceso, porque él no aceptó cargos", dijo.No obstante, Medicina Legal no ha logrado esclarecer si la menor fue víctima de abuso.Según el general César Augusto Parra, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, las primeras investigaciones apuntan a que la menor fue obligada al salir de su casa hacia las 3 de la mañana por un familiar "y hacia las siete de la mañana la encontraron cerca de la casa", relató a la estación Blu Radio.Asimismo, precisó que el joven se encuentra bajo la custodia de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.(RT)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi