Sebastião da Costa Silva, un concejal de Montada, en el estado brasileño de Paraíba, publicó el martes pasado un video en el que aparece masturbándose dentro de una escuela pública. El concejal del Partido Socialista Brasileño alega que no sabe cómo posteó el video y dice que"fue sin querer?, según informa el portal G1.Las imágenes estuvieron publicadas por lo menos dos horas en el perfil de Facebook del político y, aunque Silva borró la publicación, algunos usuarios guardaron el video, de aproximadamente 30 segundos, que se viralizó de inmediato.El concejal afirmó que lo que pasó fue un error y que no le envió las imágenes a nadie."El video fue grabado en una sala cerrada, no había nadie presente, solamente yo?, explicó. Además, dijo que quienes se pongan en su lugar sabrán entenderlo.El político del Partido Socialista también aseguró que está considerando demandar a los usuarios responsables de diseminar las polémicas imágenes."Me he convertido en la víctima de la gente que está difundiendo el video?, aseguró.La Policía Civil manifestó no haber sido notificada oficialmente del caso, motivo por el cual aún no comenzó una investigación formal. No obstante, el futuro político de Silva es incierto, ya que el presidente de la Cámara de Concejales de Montada, Cássio Avelino, dijo haber comenzado los trámites para la destitución del concejal.(RT)Con Información de