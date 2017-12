/ El alcalde del municipio El Hatill o, Elías Sayegh, aseguró que hasta que en Caracas no se cambie el modelo de recolección, el servicio “jamás” será eficiente. Rechazó que camiones utilizados para recoger desechos sólidos en la municipalidad sean destinados también para otros municipios.Adelantó que sostuvo un encuentro con el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, con quien afinaron estrategias para mejorar el municipio. “ Nosotros nos vamos a asentar con quien tengamos que trabajar, cuando uno llega a estos cargos, se quita la franela del partido “.Anunció que producto de la reunión, se les prometió para enero la entrega de cauchos y presupuestos, destinados para los camiones recolectores de basura.“Tenemos que trabajar para que 2018 sea el año de la recuperación” En entrevista a Globovisión, Elías Sayegh expresó que la oposición venezolana debe llegar a un acuerdo “para demostrarle al país un modelo distinto. Aquí las cosas están mal, porque las han hecho mal”. Explicó que el “venezolano no aguanta más, esto no es viable mucho tiempo”.Indicó que la ciudadanía “está harta” de “sembrar diferencias”. Considera necesario dar un paso al frente y “unirnos en torno a un gran movimiento nacional para salvar a Venezuela . Se trata de la salvación “.Detalló que existe una situació de caos en La Guairita, para el cual se tiene un plan. “Nos reunimos con el alcalde de Baruta, Darwin González y los primeros días de enero estaremos por allá. El Hatillo no puede seguir siendo la tierra del caos y la anarquía “.En El Hatillo no habrá fiesta de fin de año en 2017 Elías Sayegh expresó que el presupuesto de la alcaldía está “muy deteriorado”, motivo por el cual no se realizará la acostumbrada fiesta de fin de año en la jurisdicción.“Estaba planteada una fiesta de fin de año en la Plaza Bolívar. Nos sentamos junto a la sociedad civil y les dijimos, de manera muy responsable, que no teníamos el presupuesto para la fiesta y la gente, de manera responsable, dijo que necesitan cosas permanentes, como alumbrado. El país no está para grandes celebraciones “.A su juicio, el año 2017 cierra con una “ gran crisis y niveles altos de violencia “. Expresó que no pierde la esperanza de los resultados que pueda ofrecer la próxima reunión entre el Ejecutivo y la oposición.DPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi