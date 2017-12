/ 29 Dic, 2017 | Durante su tradicional mensaje Urbi et Orbi por la Navidad, el papa Francisco se refirió a la importancia de la continuidad del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanas para superar las diferencias políticas en beneficio del pueblo y como mecanismo para preservar la paz. "Confiamos Venezuela al Niño Jesús para que se pueda retomar un diálogo sereno entre los diversos componentes sociales por el bien de todo el querido pueblo venezolano", expresó el sumo pontífice. Como quiera que el 11 y 12 de enero de 2018 se realizará un nuevo encuentro en el marco del diálogo de paz entre representantes del gobierno nacional y de la oposición política venezolana en Santo Domingo, República Dominicana, esta mención del papa Francisco adquiere especial importancia.Recordemos que en el mes de enero de este año que culmina, el Papa había expresado su compromiso de abogar por el avance del diálogo en Venezuela en su mensaje de inicio del 2017 ante miembros del cuerpo diplomático acreditados ante la Santa Sede. En esa oportunidad dijo que cualquier acercamiento "busca fomentar la confianza mutua, mantener caminos de diálogo y hacer hincapié en la necesidad de gestos valientes, que son muy urgentes también en la vecina Venezuela ". Santa palabra. Este encuentro se efectuará luego de las reuniones de los días 2, 3 y 15 de diciembre en la isla caribeña, con la intermediación del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, así como de los cancilleres del país anfitrión, Chile, México, Bolivia, Nicaragua y del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.Las instituciones del Estado venezolano ya ofrecieron los primeros y contundentes gestos que confirman su compromiso con el diálogo por la paz. En estos días de Navidad se ha ido produciendo la liberación de políticos presos y en los días por venir se anuncian nuevas excarcelaciones. No es cualquier cosa. Entre el pasado sábado 23 de diciembre y el momento de escribir estas líneas se habían liberado más de 50 detenidos, buena parte de los cuales participaron en los hechos de violencia callejera desatados en nuestro país entre los meses de abril y julio del presente año y que ocasionaron más de 800 heridos y cerca de 130 muertes. Se espera que en la reunión del 11 y 12 de enero próximo, se retomen los seis puntos de la agenda convenida por las partes; Comisión de la Verdad que lidera la Asamblea Nacional Constituyente, garantías económicas, garantías políticas y electorales, el reconocimiento a la ANC, el equilibrio institucional, y la situación económica y social.Estos acercamientos entre el gobierno y la oposición comenzaron en el año 2013, cuando el jefe de Estado convocó a los alcaldes electos en ese momento a una reunión en el Palacio de Miraflores y continuaron en 2014, en medio de hechos de violencia ocurridos en Venezuela auspiciados por la oposición política y que fueron conocidos como "La Salida", registrando un saldo de 43 víctimas mortales. En esta oportunidad la oposición, obligada por los desastrosos resultados electorales obtenidos en el segundo semestre de este año y la presión de sus financistas internacionales, aparece como más dispuesta a alcanzar algunos acuerdos. Así lo sugiere el que solicitaran asesoría para sus negociadores, la cual se habría materializado con el aporte de cerca de un millón de dólares que la Oficina de Operaciones de Conflicto y Estabilización del Departamento de Estado, habría pagado al staff de negociadores del Atlantic Council, con instrucciones de "promover la resolución no violenta de conflictos" en Venezuela . Amanecerá y veremos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi