Caracas.- Un conocido de la afición caraquista regresa para formar parte de la rotación de los leones del Caracas en la postemporada. Se trata del lanzador Cory Riordan, quien luego de un año de ausencia,volverá a vestir los colores de la manada para tratar de llevar al equipo al campeonato."Se siente genial estar de vuelta con Leones?, sentenció el lanzador, quien estará disponible desde la primera serie de postemporada."La temporada 2015-2016 fue muy divertida para mí y llena de mucha competencia. No puedo esperar por llegar de vuelta"En busca de reforzar el staff de pitcheo en la fase decisiva del campeonato, la gerencia contactó al lanzador que hace dos años vino con el equipo y dejó récord de 5-3 con 4.18 de efectividad en 13 aperturas con los melenudos."Necesitamos reforzar el pitcheo abridor, y Riordan conoce bien la Liga. Esperamos puedaayudarnos en la post temporada?, dijo Luis Ávila, presidente de la organización."Después de latemporada que tuvo con nosotros, siempre pensamos traerlo de vuelta pero él prefirió RepúblicaDominicana. En este caso se dio la oportunidad y lo más importante es que viene listo para ayudar""Riordan es un lanzador inteligente, que sabe usar las esquinas y con nosotros hace unas temporadas demostró su capacidad para ir profundo en los juegos. Necesitamos un abridor puro como él y viene listo para reforzarnos en la primera serie de postemporada?, complementó José Manuel Fernández, gerente deportivo."Traer a un pitcher como él, en una fase de series cortastiene muchas ventajas ya que sabe lo que significa lanzar en el Universitario. Es un pitchercompetitivo sin lugar a dudas"Riordan tiene buenos recuerdos sobre la temporada 2015-2016. Sin embargo, de ese año, todavía lamenta no poder estar en los playoffs, algo que cumplirá esta campaña."Siento que me perdí de algo ese año así que me alegra estar de regreso en esta situación?,comentó."Es un equipo diferente pero estoy entusiasmado y ansioso por llegar. Sé que la atmósfera será increíble"El diestro, que viene de lanzar con los Toros del Este de República Dominicana, asegura que es elmismo lanzador que estuvo con el equipo hace dos años y asegura que los fanáticos pueden esperar victorias de él."Soy el mismo pitcher?, dijo."Trataré de lanzar la mayor cantidad de strikes posibles y dejar que la defensa haga el trabajo detrás de mí. Estaré ahí afuera dando lo mejor de mí y tratando de poner a mi equipo en una posición que nos permita conseguir la victoria"Riordan llegará al país listo para ver acción en la serie de postemporada que inicia el 2 de enero./NPView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi