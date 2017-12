/ .- Portugal negó que haya saboteado entrega de pernil a Venezuela "El Gobierno portugués no tiene esos poderes de sabotear el pernil de cochino", aseguró el ministro de Negocios Extranjeros, Augusto Santos Silva..- Al grito de "queremos CLAP" vecinos de la Cota 905 se alzaron junto al HelicoideCalificaron de "mentira" que la culpa de los retrasos en la entrega de los CLAP sea de la oposición. "La oposición no está mandando", contestaron..- Detienen en Venezuela a joven brasileño (con residencia en EEUU) Jhonatan Moisés DinizSegún el vicepresidente del PSUV, Diniz era el director de la ONG denominada Time of Change "la cual servía de fachada para promover por redes sociales supuestas actividades de entrega de alimentos y enseres"..- Empresa portuguesa: pernil no llegó a Venezuela porque el Gobierno venezolano no pagó"Es Venezuela la que no ha cumplido puntualmente sus obligaciones de pagar dos pedidos realizados en 2016", señaló la empresa Raporal en un comunicado..- El Top 10 de Forbes: Sofia Vergara es la latina mejor pagada del mundo del espectáculoComo todos los años, la revista Forbes publicó la lista de las celebridades mejor pagadas del mundo, pero en la lista de latinos, además de Messi y el comediante Louis CK, reinan Bruno Mars y el pelotero venezolano Miguel Cabrera, en octavo lugar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi