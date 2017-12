El presidente Nicolás Maduro pidió este jueves a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recomendaciones para que a principios de enero pueda tomar"medidas drásticas? contra el contrabando en la zona occidental y toda la costa Caribe de Venezuela "Quiero que levantemos con mucha fuerza la lucha contra el contrabando de extracción por el occidente del país, quiero recomendaciones precisas, para los primeros días de enero, tomar decisiones drásticas?, solicitó Maduro a los militares en el acto de salutación a la FANB en Caracas.A continuación extendió esa lucha también a"toda la costa Caribe? del país. Maduro aseguró que por la costa caribeña"se están robando los diamantes, el oro y la riqueza mineral? del país.El jefe del Ejecutivo afirmó que para tomar"decisiones radicales? no le tiembla el pulso y que aplicaría este tipo de medidas por"lo que están haciendo es un desangramiento de los productos fundamentales de la vida" Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros que facilita el contrabando del primero hacia el segundo de gasolina, alimentos y otros productos de primera necesidad subsidiados desde hace años por el gobierno chavista y cuya venta al otro lado de la frontera genera grandes beneficios.El Gobierno venezolano ha implementado en los últimos años, en ocasiones con apoyo del colombiano, una serie de planes para luchar contra este problema, con escasos resultados.Una de ellas fue el leve aumento del precio de la gasolina, que todavía se encuentra entre las más bajas del planeta.En la oficialista Asamblea Nacional Constituyente se ha planteado de nuevo una discusión para otro aumento de combustible en el primer trimestre de 2018 que ayude a combatir esta práctica ilegal.Sobre el contrabando marítimo Maduro anunció hace unos días que sopesaba la posibilidad de cerrar las comunicaciones con las islas caribeñas más cercanas al país como Bonaire, Aruba o Curazao para luchar contra el contrabando. Venezuela pasa desde hace meses por una grave crisis económica, con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que cerrará, según el Parlamento de mayoría oficialista, por encima de 2000 % en 2017.En las últimas semanas se ha presentado, además, una severa escasez de gasolina en varios estados del occidente del país./EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Las mas destacadas (carrusel)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi