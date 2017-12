Regina Freites"¡Caíste por inocente!??De acuerdo a la tradición, todos los 28 de diciembre las personas rememoran el Día de los Santos Inocentes con bromas, con la cual buscan"agarrar? desprevenido a quienes no se acuerdan de la fecha.Para quienes se acordaron de practicarla, este año"cayó más de uno?, por cuanto la mayoría de las personas manifestaron no acordarse ante el cumulo de compromisos adquiridos en busca de administrar el tiempo para efectuar diligencias.Esta tradición aunque aún se mantiene, disminuyó su práctica este año. En consulta, varios carupaneros, se encontró que muchos no recordaron la fecha."Antes de temprano salía a echar bromas al vecino; este año ni me acordé pendiente de buscar la comida?, manifestó Ramón Machado."Lo mejor que tiene el carupanero es su humor; así que tempranito salí a buscar mis víctimas; la mayoría cayeron, porque no se acordaban de la fecha?, expresó Estanislao Rendón.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi