/ BRIGITTE GERDELSan Carlos.- Eduardo Rojas, coordinador operativo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Cojedes y presidente regional de Avanzada Progresista (AP), se pronunció ante la situación en el país, en relación a la escasez de combustible en la región llanera.Dijo que este no es problema solo de Cojedes, sino en el territorio nacional, pues se han condicionado varios estados para solo administrarle 30 litros de gasolina por tanque. Por lo que han hecho una pequeña encuesta donde los ciudadanos se cuestionan por qué en un país petrolero se tiene que pasar por esta situación."No es posible que digan que por una práctica irregular de algunos usuarios, porque aquí todos padecen por el mismo problema y deben estar hasta tres horas de cola para llenar los tanques de los vehículos. No puede ser posible que se lleven a Cuba la gasolina y los venezolanos paguen las consecuencias?, rechazó.Dijo que el llamado es al gobierno nacional, porque se han visto hasta en videos, quiénes son los que acaparan la gasolina, entre ellos, la Guardia Nacional y los mismos efectivos del gobierno. Por eso se espera que se regularice este problema que afecta a todos los venezolanos.Finalmente exhortó a la Asamblea Nacional, a que se investigue la refinería"El Palito?, que es la que distribuye la mayor cantidad de combustible; a partir de allí, se deben tomar las acciones necesarias porque no va a pagar el pueblo, por la conducta de los enchufados del régimen de Maduro , indicó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi