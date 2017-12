Caracas.- La tragedia de la eliminación temprana hizo que la doble tanda entre Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira solo tuviera en juego una pizca de honor, pues la misión era evitar verse finalizar en el último puesto de la tabla, una cruz que no se quitará hasta octubre del año que viene.Resultaron los insulares los que eludieron culminar la campaña en lo más bajo. Vencieron a los escualos, 3 a 2, en el segundo encuentro de este jueves, en el Estadio Universitario. Al final, ambas novenas dividieron laureles, ya que los salados triunfaron a primera hora.El protagonismo en el morrito fue para Omar Bencomo Jr. (5-7), ganador del compromiso, y quien desarrolló una brega de 5.0 innings, en los que solo aceptó una carrera, tres imparables, dio dos boletos y ponchó a tres adversarios. Fue una línea de trabajo un tanto diferente a la de Alex Torres (1-5), perdedor tras lanzar 4.1 capítulos, tolerar trío de rayitas, la misma cantidad de imparables y bases por bolas y guillotinar a cinco.A pesar del resultado final, La Guaira pisó el plato primero con un rodado de Arvicent Pérez en el segundo capítulo. La victoria isleña se gestó en el bate de Tyler Marincov, quien pegó un triple impulsor en el tercer acto, y luego dio un hit en el quinto episodio que llevó a la goma a José Sánchez. Poco antes Imeldo Díaz dio un imparable que fletó a Hernys Blanco.En el séptimo y último pasaje, Pérez dio un incogible que engomó a Luis Villegas y avivó las esperanzas de victoria de los escualos. Pero la llama fue apagada por el relevista Kyler Newby al acreditarse su tercer juego salvado en el torneo.La historia recordará el juego como el último de la campaña 2017-2018 de Bravos y Tiburones, que deberán esperar la próxima zafra para lavar la imagen que dejaron tras la eliminación en la ronda regular./NPView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi