/ Autoridades iniciarán las averiguaciones La tarde de este miércoles se tornó violenta luego que un par de delincuentes disparó en contra de un ciudadano ocasionándole la muerte al instante.El fatídico hecho se registró en las adyacencias de la cauchera Los Aceites ubicada en la calle principal del sector Las Américas, en San Félix, municipio Caroní.Durante la arremetida el joven Leonardo Antonio Antoima Martínez, de 23 años, falleció en el lugar, mientras que José Ángel Carrión Hoep, de 44, resultó herido.Este último fue trasladado hasta el centro hospitalario más cercano donde le prestaron ayuda médica.AtentadoSegún la versión oficial, la víctima se encontraba en el lugar cuando fue interceptado por los homicidas.El dúo hamponil se trasladaba en una motocicleta hasta ahora con características desconocidas, se acercaron al sitio y desde una corta distancia precisaron a la víctima fatal.Los gatilleros dispararon a mansalva sin importar a quienes tenían a su alrededor. En el atentado Carrión quien pasaba en ese justo momento fue alcanzado por uno de los proyectiles, sin embargo, su salud es estable.Aparentemente, su objetivo era liquidar a Leonardo Antoima, al lograrlo huyeron a toda velocidad.Era un poco más de las 4:00 de la tarde el lugar estaba concurrido, es por ello, que vecinos que se fijaron de la situación enseguida auxiliaron a ambos individuos.Pero cuando se acercaron ya el muchacho de 23 años, no respiraba. De inmediato avisaron a las autoridades policiales.Para cuando los funcionarios llegaron a la escena, ya el cadáver estaba rodeado de curiosos.Aun así testigos aseguraron que todo aconteció tan rápido que no lograron observar las características de los culpables así como de la moto donde se trasladaban.TrasladoMinutos más tarde expertos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adscritos a la División de Homicidios se hicieron cargo del procedimiento.Asimismo, colectaron todas las evidencias para dar inicio a las investigaciones que los lleve a dar con los responsables de este suceso.Verificarán datosPor ahora todo apunta a una venganza. No obstante, detectives del cuerpo detectivesco chequearán los datos del occiso a través del Siipol para verificar si presentaba algún antecedente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi