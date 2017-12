/ En los pocos puestos de ventas de frutas, en el mercado Los Pequeños Comerciantes, un kilo de uvas alcanza el precio de cien mil bolívares. (Foto/Jorge Castellanos) Los sancristobalenses que deseen elaborar la cena familiar de Fin de Año deberán contar con una buena chequera para adquirir los alimentos que tradicionalmente se utilizan para este momento, pues los precios de manzanas, peras, pernil y uvas son exorbitantes para una persona que devengue un salario mínimo, ya que sus costos rebasan cualquier presupuesto, aunado a que muchos de estos artículos casi no se consiguen, precisamente por su alto costo.En el mercado Los Pequeños Comerciantes, donde habitualmente los sancristobalenses pueden adquirir cualquier tipo de producto, los vendedores se mostraron escépticos por las ventas en cuanto se refiere a las frutas y productos más consumidos en la cena de Fin de Año.Una vendedora de frutas, que dijo solamente llamarse Olga, relató que 2017 ha sido uno de los peores años, de los 25 que lleva laborando en la central de alimentos, ya que -aseguró- tanto los alimentos como las frutas han sufrido casi a diario incrementos que han golpeado el consumo de todos los ciudadanos.El precio de cada manzana oscila entre los cien y ciento veinte mil bolívares. (Foto/Jorge Castellanos) —Es muy difícil vender frutas, sobre todo las uvas, manzanas y peras, su costo es elevadísimo. Actualmente, la única uva que está llegando es la llamada criolla o zuliana, pero su costo por kilo y para la venta al público es de cien mil bolívares, pues si fuera uva americana o chilena, fácilmente rebasaría los 250 mil bolívares. Es una realidad, pues son frutas importadas y por tanto los precios obedecen al movimiento del dólar -reseñó-.Agregó igualmente la fuente que, en lo que concierne a las manzanas,"las pocas que se encuentran en este mercado se traen de Colombia, pero su precio es también muy oneroso, ya que una sola unidad la tenemos que vender en cien mil bolívares y el margen de ganancia es poco, aunado a que es un producto muy delicado y puede dañarse fácilmente; si eso ocurre, pues sencillamente el vendedor será el que pierda, por lo cual, ante estas variables, no queda otra alternativa que hacer pedidos muy reducidos y vender a esos precios.El kilo de cochino, ya sea pulpa o con hueso, es vendido a 200 mil bolívares, en los pocos sitios donde se consigue. (Foto/Jorge Castellanos) Sobre las peras, la vendedora reseñó que esta fruta tiene el mismo costo de las manzanas y no es rentable su venta, ya que es muy perecedera."Una caja de peras o manzanas, de unas 80 unidades, la venden en más de tres millones de bolívares, lo cual es una inversión elevada para un pequeño vendedor, sin mencionar que en ocasiones no se venden, lo cual a la postre es un riesgo para quien hace la inversión; por ello, en estas festividades navideñas es muy difícil ver este producto en los anaqueles y sobre todo en los supermercados, ya que no es una fuente fiable de ganancias? -subrayó-.Pernil casi incomprableEl complemento de toda cena de Fin de Año, como suele ser el pernil o carne de cochino, es otro de los ingredientes que tienen un alto costo, pues cada kilo de este se vende a 200 mil bolívares, ya sea con hueso o pulpa, costilla o lomito.En los pocos puestos de ventas de frutas, en el mercado Los Pequeños Comerciantes, un kilo de uvas alcanza el precio de cien mil bolívares. (Foto/Jorge Castellanos) Ante este p recio y de acuerdo con lo expuesto por los pocos vendedores de este producto en el mercado Los Pequeños Comerciantes,"este año casi nadie ha querido vender carne de cochino, es muy costosa y pese a que es de mucha demanda, no está dejando ganancias, por lo que a fin de año se prevé que no se encontrará este producto?, acotó un carnicero.Pablo Eduardo RodríguezCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi