Por: Jesús Elorza…Muy tranquilo, se encontraba el ilegal Fiscal General de la Republica, haciendo su rutina diaria de ejercicios con pesas y consumo de esteroides, cuando fue interrumpido por uno de sus guardaespaldas, quien le notificó de una situación irregular en el aeropuerto internacional de Maiquetía.-¿Qué pasó?Camarada, le informo que una ONG que lleva por nombre"Unión Venezolana en Perú? pretendió embarcar 130 niños en un vuelo charter con destino a Perú.¿Y qué tiene de malo esa vaina? Ripostó molesto el ilegal fiscal. No me molestes en mi gimnasio con nimiedades de ese tipo.Pero camarada, esa ONG es dirigida por el terrorista Oscar Pérez y".-Coño, gritó Tarek, mucho cuidado con ese terrorista. Seguro, que quiere llevar a esos niños para adiestrarlos en técnicas de subversión y saboteos. Llamen urgentemente al Fiscal del estado Vargas para que detengan la salida de ese vuelo Ya lo hicimos, el camarada David Gauna Fiscal Primero y el SAIME, están llevando a cabo las diligencias del caso.– Que no tenga compasión con nadie. Que no se cale la mampara de condición de menores de edad. Que proceda de inmediato a detenerlos, anularles el pasaporte y abrir los expedientes respectivos.Camarada fiscal, ¿Qué hacemos con los representantes que están en el aeropuerto despidiendo a sus niños?-A esos también, pónganlos a la orden de los tribunales. Seguro que son cómplices directos de esa acción terrorista.El ilegal fiscal, abandonó el gimnasio y sin ni siquiera bañarse, se dirigió a su despacho para atender una rueda de prensa. Secándose el sudor con una toalla, le dijo a los medios de comunicación que el Ministerio Publico procede a investigar a la ONG"Unión Venezolana en Perú? por el delito de"Trata de menores" Pretendieron sacar del país a una enorme cantidad de niños con poderes y permisos fraudulentos. Además, toda esa operación era dirigida internacionalmente por el terrorista Oscar Pérez, financiada por la derecha oligárquica del país y el imperio norteamericano.Como fiel devoto de las enseñanzas contenidas en la Biblia y mi inquebrantable Fe revolucionaria, hago mío en este momento, lo señalado en el versículo 19:13-15 de Mateo y lo adapto a las circunstancias del momento:"..13 Empezaron a llevar niños a la Fiscalía para que los imputara, pero los discípulos (Guardia Nacional Bolivariana) reprendían a quienes los llevaban. 14 Cuando me se di cuenta, me indigné y les dije: "Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de la revolución es de quienes son como nosotros. 15 Les aseguro que el que no reciba el reino de la revolución como un niño pionero de ninguna manera entrará en él""Como fiel creyente en el proceso de la Revolución Bolivariana del Siglo XXI, ratifico en mi condición de Fiscal Supremo del Ministerio Publico el principio jurídico que regirá los casos de acusaciones contra menores de edad?"Dejad que los niños vengan a mi"para luego enviarlos al SEBIN?Señor Fiscal Ilegal, intervino uno de los periodistas, si la razón de la detención de esos niños es la de"permisos o poderes fraudulentos? ¿Por qué se le impide a todos viajar si solo 4 de ellos no tiene la documentación en regla y 126 de ellos sí la tienen pero tampoco los dejan salir del país?-Sin comentarios. Su pregunta es muy capciosa y debo decirle que su nombre lo acabo de incorporar al expediente, dijo el ilegal fiscal antes de retirarse a su gimnasio.En el caso de los niños detenidos en el aeropuerto, la opinión generalizada en Venezuela y el mundo, es que Tarek William Saab, representa al Nuevo Herodes Revolucionario.