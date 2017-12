/ Hay expectativa por la limpieza de San Cristóbal. (Foto: Tulia Buriticá) A pesar del nuevo plan de saneamiento ambiental de San Cristóbal anunciado por las autoridades municipales, continúa la expectativa por la limpieza de la ciudad, en virtud de que algunos ciudadanos han denunciado que los desechos sólidos siguen"decorando? algunos sectores.Las autoridades informaron que hay más de 5 mil toneladas de desechos en las calles de la capital tachirense, pero la gente quiere verla limpia y sentir un ambiente igual, sobre todo cuando hasta en los sitios donde ya recogieron e incluso limpiaron, se han vuelto a formar vertederos, como en la esquina de la Quinta Avenida con calle 8, en el paseo Chucho Corrales, donde las moscas proliferan y no hace falta acercarse centímetros al cerro de basura para verlas, porque son tantas que se acercan y le patean la cara a la gente.Algunos sancristobalenses se quejan porque el foco de contaminación continúa en sus comunidades. (Foto: Tulia Buriticá) Gustavo Delgado, de Pirineos, denunció que por su comunidad pasaron, pero por su casa no alcanzaron a recogerla debido a que el camión estaba lleno y ya no le cabían más desechos sólidos. Sin embargo, cuestionó la situación, por cuanto el camión recolector no volvió a pasar por esa comunidad que está plagada de alimañas, dijo.De allí que Virginia Rojas señaló que los camiones recolectores"prestan servicio a todas las comunidades, pero no al ciento por ciento"Durante un recorrido por la ciudad, algunas personas, como Nancy Vargas, señalaron que"a la ciudad lo que le hace falta es barrido. Vaya por las plazas, como la Miranda, que la han convertido en un basurero, en pequeños vertederos; las áreas verdes están llenas de mugre, tienen mucha basura. Yo, cuando leí que iban a limpiar, creí que iba a ver la ciudad limpia, pero hasta ahora no es así"En un recorrido por el centro se observó que -por ejemplo- la calle 3 quedó impecable y el saneamiento y barrido ahí ha sido efectivo; no obstante, en la medida en que se adentra por la Séptima Avenida, la gente ha ido nuevamente botando basura, dejándola incluso entre el brocal y la calzada, de manera inconsciente, y sobre todo porque en la ciudad no hay autoridad que vigile este aspecto de la basura.En contraposición, La Concordia está"cochina, puerca?, calificó un usuario en la prolongación de la Quinta Avenida, que al parecer es uno de los lugares más afectados por la contaminación, por falta de recolección, cuya causa han explicado las autoridades competentes.En el recorrido, tanto la avenida como las aceras, sobre todo entre la Fiscalía y el Viaducto, se vieron llenas de desechos y esparcidos, por cuanto a ello contribuyen los perros e incluso seres humanos que, ahora con más frecuencia, se ven buscando"algo? en la basura.De allí que sigue la expectativa por la higiene y saneamiento de la ciudad, aunque también es cierto que dejarla limpia es difícil, sobre todo cuando hay más de 5 mil toneladas acumuladas y diariamente botan alrededor de 400.(MSV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi