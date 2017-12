/ El denim y otras tendencias del 2017 sobrevivirán al cambio de año y de temporadas para el 2018.Este 2017 fuimos testigos de la aparición de múltiples tendencias en la moda y definitivamente hubo algunas que cautivaron nuestro corazón ‘fashionista’ y otras que, tal vez, no nos convencieron del todo. Pero lo cierto es que algunas de estas tenidas ‘trendy’ llegaron este año para quedarse, al menos hasta el 2018.Un claro ejemplo de ello es el material versátil por excelencia: el denim. Esta tendencia ha superado los años y temporadas, y la moda anuncia que continuará destacando durante el próximo año. Eso sí, las firmas top apuestan por colores más oscuros.Antes de renovar tu clóset, recorre la galería que acompaña esta nota y descubre cuáles son las tendencias del 2017 a las que no tendrás que decirles adiós para el 2018.Tendencias del 2017 que seguirán estando ‘in’ en 2018 Denim. El material versátil por excelencia ha marcado las tenidas durante años y temporadas. Las ‘celebs’ y las casas de moda continúan apostando por el denim para configurar las tenidas más ‘fashion’ para el próximo 2018. Eso sí, esta vez el azul oscuro promete ser el más trendy.Flecos. Este 2017 regresó la inspiración ‘western’ de la mano de la ‘maison’ Dior y con ella llegaron los flecos. Estas tiras infinitas que se llevaron en piezas y calzado continuarán dando la hora durante el 2018.Rosa milennial. Este año trajo al rosa como el color más chic que inspiró a las ‘celebs’ y algunas casas de moda, como Chanel y Tom Ford, quienes anuncian que también dominará el 2018.Traje femenino. La era ‘tomboy’ se vivió más que nunca este 2017 y con ello llegó la reinvención del traje. Ahora, podemos decir que los trajes de estilo masculino son lo más ‘in’ y chic del momento.Metálicos. Sí, podrás seguir utilizando tus zapatos plateados o dorados y seguirán estando de lo más in. En 2017 los vimos brillar en prendas y accesorios, y en 2018 podrían ampliar su hegemonía.Fuente: GDA / El Comercio / Viú / PerúCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi