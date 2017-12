SANTIAGO.- El Duodécimo Estudio Nacional de Drogas en Población General encargado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), revela un aumento significativo en el consumo de marihuana, de tranquilizantes y analgésicos sin receta médica en relación con los resultados de 2014.Ante la pregunta, ¿consumió marihuana el último año? El 14,5% de los encuestados, que representa a cerca de 1,4 millones de personas, respondieron afirmativamente. De ellos, 298 mil presentan un consumo problemático. La mayor prevalencia de consumo de marihuana se dio en hombres y mujer es, de 19 a 34 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos bajo y alto, según el reporte. El mismo estudio encargado por Senda también muestra un aumento en el número de encuestados que reconocieron usar tranquilizantes"como alprazolam, valium o diazepam, ravotril y otros? y de analgésicos sin receta médica en el último año. Es decir, fármacos comprados en un mercado informal, por ejemplo, en una feria libre./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi