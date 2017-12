/ 29 Dic, 2017 | Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-"Un montón de personas de mi edad están muertas en este momento"? Casey Stangel.--o-o-o-** A Manny Machado, de 25 años y nativo de Hialeah, le va bien jugar tanto en Fenway Park como en Wrigley Field, siempre que sea como shortstop. Y se irá con el equipo que lo firme por 10 años, 2019-2028. Hasta ahora, en cinco temporadas de Grandes Ligas, ha cobrado 18 millones 662 mil dólares? ** Y es que ahora los Medias Rojas aparecen en el panorama en busca de Manny Machado, por quien los Cachorros han hecho la oferta formal de tres peloteros por él, Addison Russell, Albert Almora y Mike Montgomery? ** Machado llegó a Grandes Ligas en 2012 , seguro de que sería el shorstop regular de los Orioles, pero solo ha aparecido en esa posición desde entonces en 52 de sus 715 juegos de bigleaguer?** Los bigleagers de Puerto Rico y los no nativos de la isla amante de Borinquen, deberían jugar sin cobrar en el campeonato de emergencia que inaugurará el viernes 5 de enero. El objetivo es no estar ausentes de la Serie del Carbe, en Guadalajara. El Huracán María dejó al paraíso puertorriqueño en tal estado, que necesitarán años para volver a ser lo que era?-o-o-o-o-"Hijo, estás muy extraño desde que cumpliste tus 16 años, me pareces morboso? Te voy a llevar a que te vea la sicóloga"."¿Y está buena, mamá?".-o-o-o-** El columnista de MLB.com, Jon Paul Morosi , votó por 10 candidatos en su planilla 2018. Muy pocos utilizan ese máximo permitido. Generalmente solo un 2 o 3%. Yo nunca he votado por más de seis. Los 10 candidatos de Morosi?: Barry Bonds, Roger Clemens, Vladimir Guerrero, Trevor Hoffman, Chipper Jones, Edgar Martinez, Mike Mussina, Curt Schilling, Jim Thome, Larry Walker. Él considera que todos cuantos aparecen como candidatos, merecen un nicho en Cooperstown? ** Las menores de los Marlins se han convertido, tras los cambios por Giancarlo Stanton y Marcell Ozuna, en uno de los mejores sistemas, con 10 prometedores muchachos, cinco de Dominicana y uno de Venezuela ?: Sandy Alcántara (Azúa, Dominicana), Jorge Guzmán (Las Matas de Santa Cruz, Dominicana), Nick Neidert, Merandy González (de Cotuí, Dominicana), Zac Gallen, Magneuris Sierra (San Cristóbal, Dominicana), Brayan Hernández (Río Chico, Venezuela ), Christopher Torres (Santiago, Dominicana), Trevor Rogers y Brian Miller? ** Hablando de las menores , me parece que los Blue Jays van a tener más atracción de taquilla en clase A, que en las Mayores. por allá abajo van a estar Bo Bichette y el canadiente Vladimir Guerrero hijo?-o-o-o-o-"La disciplina, tarde o temprano, superará a lo que llamamos inteligencia"? Proverbio japonés.--o-o-o-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de "Juan Vené en la Pelota", si entras en internet por "El deporte vuelve a unirnos".Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi