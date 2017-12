/ El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, alertó que la criptomoneda gubernamental"Petro? no puede ser catalogado como una divisa virtual ya que a su parecer Las criptomonedas no tienen respaldo más que el que da el sistema"El parlamentario, calificó al Petro como una"guiso-moneda? que tiene como objetivo distraer a la población venezolana en medio de la crisis que atraviesa Venezuela Desde inicios de diciembre Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en crear una criptomoneda controlada por un gobierno y con respaldo en reservas del país. Maduro dice que el Petro tendrá como respaldo la faja petrolífera, es decir no es una Cripto Moneda, puede ser un bono electrónico con respaldo o cualquier estafa que nadie les creerá. Una Guiso-Moneda en definitiva" Juan Guaidó (@jguaido) 27 de diciembre de 2017El Petro es la #GuisoMoneda del régimen de Maduro paga seguir estafando al pueblo. Basta de burlas https://t.co/4liciaqzSk" Juan Guaidó (@jguaido) 27 de diciembre de 2017Por definición las Cripto Monedas no tienen"trust? o respaldo más que el que les da el"sistema" Maduro busca distraer y estafar de nuevo con su #GuisoMoneda https://t.co/4liciaqzSk" Juan Guaidó (@jguaido) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi