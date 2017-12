/ Omar Prieto, gobernador electo del estado Zulia. Omar Prieto , gobernador del estado Zulia, informó este viernes que el servicio eléctrico fue restablecido a las 5:00 a.m. en gran parte de la entidad, luego que se culminaran los trabajos en la subestación Cuatricentenario.En su cuenta en Twitter, el dirigente socialista indicó que “con esta segunda línea alimentaremos el sistema eléctrico de Maracaibo, San Francisco, Machiques, Rosario de Perijá, La Cañada, Jesús María Semprún y La Guajira”.Los trabajos de reparación del sistema, en su segunda fase, continuarán en la subestación de Punta de Palma. “En las próximas horas, estaremos activando otra línea de transmisión Punta de Palma"Las Peonias”, agregó Prieto.Últimas horas de mucho trabajo y esfuerzo; pero victorioso en la batalla. Hoy a las 5.00 am dimos un paso importante en el restablecimiento del servicio eléctrico, saboteado desde el 23D al activar la línea de transmisión de 230 KV en la subestación de Cuatricentenario 1/4 pic.twitter.com/si5vhn7h0f" Omar Prieto, Gobernador! (@OmarPrieto_PSUV) 29 de diciembre de 2017Con esta línea, se estabiliza el sistema; y continuamos los trabajos de reparación en la segunda fase en la subestación de Punta de Palma. En las próximas horas, estaremos activando otra línea de transmisión Punta de Palma"Las Peonias 2/4" Omar Prieto, Gobernador! (@OmarPrieto_PSUV) 29 de diciembre de 2017Con esta segunda línea, alimentaremos el sistema eléctrico de Maracaibo, San Francisco, Machiques, Rosario de Perijá, La Cañada, Jesús María Semprún y La Guajira. Quiero reconocer el esfuerzo y trabajo incansable de la Secretaría de Asuntos Eléctricos y CORPOELEC 3/4" Omar Prieto, Gobernador! (@OmarPrieto_PSUV) 29 de diciembre de 2017para devolverle al pueblo la tranquilidad secuestrada por vándalos, que sólo buscan alterar La Paz. Como gobernador, le garantizo al pueblo zuliano que no descansaremos hasta rescatar el completo y óptimo funcionamiento del servicio eléctrico." Omar Prieto, Gobernador! (@OmarPrieto_PSUV) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi