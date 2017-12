/ ENTORNOINTELIGENTE.COM / La saturación vivida en el servicio de urgencias del Hospital José Molina Orosa ayer día 28 es consecuencia de la falta de profesionales, que desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería hemos denunciado en múltiples ocasiones.Medicina interna, traumatología y urgencias son los servicios en los que más se nota la falta de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), ya que nuestras plantillas no están adecuadas a las ratios establecidas. No obstante, esta escasez de profesionales se extiende en todos los servicios del centro hospitalario y durante todo el año.La falta de planificación y organización de la gerencia del centro tiene como consecuencia esta saturación en el servicio de urgencias en periodos como los meses de verano, en los que aumenta la población flotante de la isla, o las épocas en las que despunta la gripe, responsable de la situación de colapso de estos días."Las plantillas son insuficientes durante todo el año debido a la falta de contratación, sin embargo este hecho se acentúa durante los periodos de descanso, como las Navidades o las vacaciones estivales, ya que la gerencia no cubre las ausencias por días de vacaciones ni las bajas por incapacidad temporal, lo que da lugar a que la situación de sobrecarga laboral que viven habitualmente los profesionales se agrave. Esta sobrecarga laboral genera episodios de estrés entre los profesionales, lo que complica que éstos puedan realizar su trabajo adecuadamente y dotar a los pacientes de una atención adecuada. Por ello, SAE exige que no sólo se solvente la situación que actualmente está viviendo el servicio de urgencias, sino que la gerencia lleve a cabo una actuación más amplía que concluya con la dotación de los profesionales adecuados para cada servicio. Una atención adecuada al paciente y garantizar la salud de los profesionales, quienes siempre hacen todo lo posible por asegurar el bienestar de los usuarios, no son un juego y, siempre, deben estar por encima del ahorro económico", explica Rayco Betancort, responsable de SAE en Lanzarote.Con Información de ENTORNOINTELIGENTE.COMVisite tambien www.mundinews.com Síguenos en Twitter @entornoi