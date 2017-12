/ El presidente estadounidense, Donald Trump , advirtió a los demócratas que no habrá solución para los jóvenes conocidos como "soñadores", beneficiarios del programa DACA, a menos que construya el "desesperadamente necesario muro" en la frontera con México."A los demócratas se les ha dicho, y lo han entendido por completo, que no habrá DACA sin el desesperadamente necesario muro en la frontera sur y el fin de la horrible inmigración en cadena y el ridículo sistema de lotería migratoria", afirmó Trump en su cuenta de Twitter. "Debemos proteger nuestro país a cualquier precio", agregó el mandatario, quien se encuentra pasando sus vacaciones navideñas en su club privado de Mar-a-Lago en Palm Beach ( Florida ).The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!? Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 29 de diciembre de 2017 El presidente anunció en septiembre la suspensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), impulsado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que permitió proteger de la deportación a unos 800.000 jóvenes indocumentados que entraron al país como niños y que son conocidos como "soñadores".No obstante, Trump dio seis meses al Congreso, hasta el 5 de marzo de 2018, para encontrar una solución legislativa para la situación de los "soñadores". La oposición demócrata ha exigido una solución para estos jóvenes, y han insistido en su rechazo frontal a aprobar una legislación que incluya partidas presupuestarias para la construcción de la barrera física en la frontera con México.La propuesta del muro ha sido una de las más controvertidas de Trump , y durante la campaña electoral aseguró que su construcción la pagaría México, algo que ha llevado las relaciones con el vecino del sur a su punto más bajo en décadas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi