Viajar sola es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Es un momento contigo misma para hacer lo que quieras, a tu propio ritmo y de la forma en que quieras. Desde elegir el destino, hasta planear los recorridos, qué visitar y hasta dónde comer. Todo va a estar en tus manos.También es cierto que las mujer es que viajan solas son más vulnerables. No nos malinterpreten: no es que no puedas viajar sola. Nada de eso! Es sólo que es mejor prevenir y elegir un destino que te garantice seguridad. Por eso, te mostramos estos destinos que por muchas razones son ideales para tu primer viaje en solitario (porque estamos seguros, que habrán mucho más).Nueva York, "el destino perfecto para mujer es" Viajar sola a Nueva York es una experiencia alucinante. La ciudad lo tiene todo: parques, espectáculos, museos increíbles como el MoMA, cientos de tiendas "de rebajas y de las más finas", buena vida nocturna y muchos lugares emblemáticos para mantenerte entretenida.Nueva York es ideal para mujer es que aman caminar y que buscan un viaje intenso. Tip: evitá el metro de noche, no es seguro.Santiago de Chile, "mucho más que compras" La capital chilena es un gran destino para mujer es que viajan solas. Además, está muy cerca! Tiene un buen circuito de compras, es una ciudad segura, limpia, con gente amable y zonas bien delimitadas para pasarla bien de día y de noche. El transporte también es bueno.Es ideal para mujer es que disfrutan viajar sin un itinerario muy definido. Tip: no dejes de conocer la zona que rodea al Museo de Artes Visuales.Ibiza es "fiesta, playa y libertad" Ibiza es el destino ideal para combinar playa y fiesta. Pero lo mejor que tiene Ibiza es que es un lugar donde podés sentirte realmente libre: nadie juzga a nadie, el topless es moneda corriente de todas las playas y es muy fácil conocer gente nueva.Ibiza es ideal para: mujer es que buscan una vacaciones sin prisa y a puro disfrute. Tip: la gastronomía de Ibiza es muy particular. No dejes de probar los platos típicos de la zona!Londres, "para sentir el rock y el glamour" Viajar sola a Londres es abrir tu cabeza a muchas cosas. Acá vas a poder disfrutar la mejor música en vivo en los pubs del Camden, o tomar el más glamoroso té de las 5 de la tarde. Hay museos, mercados, parques divinos, grandes avenidas comerciales, palacios y edificios reales.Ideal para mujer es que aman la música y no le temen a los itinerarios apretados. Tip: los museos de Londres son gratis. Barcelona , "entre la playa y la ciudad" Barcelona es una ciudad a escala: ni muy grande ni muy pequeña. Tiene un centro histórico mágico, playas, tiendas de diseño, excelente gastronomía y el circuito de edificios del genio Gaudí. Por todo esto y por su espíritu apasionado, viajar sola a Barcelona es una gran idea.Ideal para: mujer es que aman la playa pero se aburren fácilmente. Tip: evitá los meses de julio y agosto, donde hay demasiados turistas.Fuente/ unviajeporelmundo.com