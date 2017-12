/ La paciencia en Alex González se agotó. El ex grandeliga publicó en sus redes sociales una conversación donde exigió que sea dejado en libertad al Gerente Deportivo de Leones del Caracas, José Manuel Fernández, todo tras no participar durante la actual zafra de la Liga Venezolana de Béisbool Profesional. El maracayero pretendía disputar lo que sería su última campaña como pelotero activo durante la temporada en curso, ante la fanaticada y con el uniforme que siempre ha defendido en su trayectoria de más de 23 años dentro de la pelota criolla, pues al parecer con el petitorio realizado, podría disputar sus últimos compromisos como beisbolista profesional con otra camisa. En la fotografía que salió a través de su cuenta en la red social Instagram se aprecia como fustiga en un mensaje tanto escrito como en la captura de pantalla tanto a Fernández como al Presidente de la institución, Luis Ávila. "La Gerencia del Caracas no me quiso dar la oportunidad de retirarme como la había planeado con el equipo para el que siempre jugué en Venezuela y con el que quería retirarme, por esta razón me vi obligado a notificarle que me dejarán libre", escribió el ganador de la Serie Mundial con los Marlins de Florida en 2003. Dejó su recaudo tanto para el máximo jerarca del club capitalino como del encargado en materia deportiva del mismo: "Es lamentable que el Sr. Avila piense en otras cosas que muchos de nosotros y ustedes sabrán. El Sr. José Manuel Fernández el cual carece del conocimiento de Béisbol razòn por la cual deja influenciarse por el Sr. Avila." El aragüeño promedia .271 de average vitalicio, con 371 hits conectados en 1371 turnos oficiales, 38 batazos de vuelta completa y 191 remolcadas, todos con la tropa melenuda, del cual la afición recuerda grandes momentos, como la carrera que anotó para concretar el campeonato de la Serie del Caribe 2006 en su ciudad natal.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi