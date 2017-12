/ Al menos 14 personas murieron y 15 resultaron heridas en un incendio este viernes en un restaurante en la ciudad occidental india de Bombay, informaron fuentes policiales. El incendio comenzó hacia las 0.20 hora local (18.50 GMT del jueves), en un restaurante situado en la azotea de un hotel en la conocida área de ocio de Kamala Mills, en el sur de la metrópolis india, afirmó el portavoz de la Policía de Bombay, Deepak Devraj, reseñó la agencia de noticias EFE .El portavoz reveló que entre los 14 muertos del incendio hay once mujer es y que además hubo al menos 15 heridos.Según Devraj, se ha interpuesto una denuncia contra el gerente y los propietarios del hotel, aunque “aún no se han producido arrestados” .El comisario adjunto de Policía S. Jaykumar, con jurisdicción sobre la zona, detalló que los bomberos no pudieron controlar el incendio hasta la madrugada y que la mayoría de las mujer es fallecidas pertenecían a un mismo grupo.El diario Times of India concretó que esas mujer es rondaban los treinta años y estaban celebrando el cumpleaños de una de ellas, que falleció en el incendio.Con información de EFELe puede interesar:Incendio de un apartamento en Nueva York dejó al menos 11 muertos y 15 heridos https://t.co/SjUscvdgf5" CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 29, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi