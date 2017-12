/ 29 Dic, 2017 |ARIES : Mira hacia atrás, y ve con claridad lo que has construido. Te jugaste la vida en cada cosa que hiciste y lo mejor es que lograste poner a cada quien en su lugar, incluyéndote a ti.TAURO : Las"aparentes carencias? que sufriste fortalecieron tu espíritu. Ahora eres quien aconseja a los demás en cosas difíciles. Acepta que el año que termina dejo una huella de éxitos en tu vida.GÉMINIS : Paso otro año y te quedo muchas cosas por hacer. Pero lograste recuperar la fe en ti mismo y activar tu don para comunicarte. Eres un ser jovial, alegre y positivo que contagiará a todos este nuevo año 2018.CÁNCER : Si hay un signo que hizo lo que quiso en el 2017, ese fuiste tú. Si quisiste viajar, lo hiciste, un nuevo negocio, cambiar de pareja, volver a estudiar, o reconciliarte ¡lo hiciste! Así eres tú, que le vamos hacer.LEO : En el 2017 no hubo nada que dejaras de probar. Todas las oportunidades las exploraste, en el área de la salud lo hiciste todo, en los viajes, negocios, en tus relaciones y mudanzas. Felicidades por los resultados.VIRGO : Es probable que pienses que perdiste años tratando de sostener lo insostenible. Pero ni siquiera eso evito que crecieras como ser humano en el 2017 y que aprendieras que en ti esta la fortaleza. Felicitaciones.LIBRA : Los cambios en tus relaciones y en el trabajo fueron de la mano con tu crecimiento personal. Pero nada impidió que defendieras tu libertad de elegir dónde y con quien querías estar, aunque a veces te equivocaras.ESCORPIO : Tu madurez y responsabilidad con los que te rodean fue determinante en la elección de tus ambiciones. Nadie fue tan perseverante como tú en el Zodiaco durante el 2017, y tuviste resultados increíbles, ¿o no"SAGITARIO : El de más contratiempos en el 2017 fuiste tú. Sin embargo tu capacidad para salir ileso fue admirable. La inteligencia, la pasión y el deseo de triunfar fueron tus mejores herramientas, y las usaste hasta el final.CAPRICORNIO : Espero que tu constancia siga activa este año. A tu familia, tu trabajo y tu calidad de vida le esperan un mejor lugar en el 2018. Prepárate porque tendrás cosas nuevas por hacer, amigos que ayudar y proyectos que ejecutar.ACUARIO : Ahora si, a cambiar de amigos, de relaciones, de trabajo, de ideas. El año que inicias espera de ti que pongas en acción tus conocimientos. No guardes nada de lo que has aprendido, estás listo para asesorar a quien lo necesite.PISCIS : Has aprendido que la"fuerza? está en la capacidad de reparar las fallas personales, no en el éxito? y que una decisión"fallida? es dolorosa pero verla renacer es glorioso. ¡Que nada se te quede en el tintero!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi