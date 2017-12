/ 29 Dic, 2017 | Roma . Los italianos fueron convocados a las urnas el 4 de marzo próximo para votar en unas elecciones generales que se celebrarán tras la decisión del presidente de la República, Sergio Mattarella, de disolver el Parlamento.Esa decisión se tomó siguiendo las reglas constitucionales: primero el presidente Mattarella recibió en el Palacio del Quirinal al primer ministro, Paolo Gentiloni, y después a los presidentes de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini, y del Senado, Pietro Grasso.Posteriormente el Gobierno celebró un Consejo de Ministros en el que, entre otras decisiones, se tomó la de la convocatoria de los comicios, el próximo 4 de marzo, que a su vez fue sancionada por el Jefe del Estado.Mattarella, por lo tanto, no escuchó las reclamaciones de quienes pedían un retraso de los comicios para permitir aprobar en última instancia un proyecto de ley destinado a reconocer la nacionalidad a los hijos de inmigrantes en determinadas condiciones.El presidente había hecho saber que ese texto legal no prosperaría por no haber los votos precisos para su aprobación en el Senado, por lo que prevaleció su intención de proceder a la convocatoria de los comicios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi