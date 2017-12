/ Residentes de la urbanización El Bosque (Guatire) protestaron durante la tarde de este jueves para pedir al Gobierno nacional respuestas sobre el incumplimiento en la entrega de los combos de alimentos CLAP. Aseguran que no reciben el beneficio desde hace algunos meses. De acuerdo a Noticiero Digital, la protesta tuvo las mismas características a la desarrolladas en los últimos días en diversos sectores de Caracas e interior del país. El objetivo: manifestar el descontento contra las promesas incumplidas del presidente Nicolás Maduro sobre la entrega de juguetes y perniles, a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción.El coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, aseguró este jueves al igual que el Jefe de Estado, que los perniles fueron retenidos por Colombia y otros países y por tal motivo no han podido ser entregados. Sin embargo, afirmó que tales acciones no afectarán al gobierno.“Así hagan lo que hagan, así inventen las sanciones que se le ocurra inventar a los gringos, el Gobierno revolucionario hará lo que sea necesario, pero llegará la comida y protegeremos al pueblo. Las sanciones solicitadas por Julio Borges y sus lacayos no nos arrodillaran”, aseveró.Leer también:Negocios violentados y fuerte olor de gases lacrimógenos fue el resultado de protestas en La Vega https://t.co/gwCvdZ9wAK pic.twitter.com/kDToWRetfa" CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi