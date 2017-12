La Asamblea Nacional (AN) declaró nulo el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y posterior publicación en Gaceta Oficial, como un acto violatorio de todos los parámetros legales de una ley en el que se usurparon las funciones del Poder Legislativo.En este sentido, la diputada María Beatriz Martínez fue la encargada de presentar el acuerdo de nulidad que fue aprobado en plenaria, resaltando el manejo"inconstitucional? del presupuesto 2018 que realizó el Ejecutivo, presentándolo ante la ANC, agregó que “esto es contrario a todas las normas constitucionales y legales que rigen la materia”.Asimismo, explicó que el Gobierno no presentó en la oportunidad establecida el correspondiente proyecto de Ley de Presupuesto ante la AN y optó inconstitucionalmente por recurrir ante la Constituyente.Además, la parlamentaria precisó, que la “crisis económica” obliga a un manejo cuidadoso y un uso responsable de los escasos recursos con los que cuenta la República, con la eliminación de los gastos suntuosos, la reducción de los gastos no prioritarios, la eficiencia en la ejecución y la realineación de los fondos para atender las prioridades y apalancar la generación de recursos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi