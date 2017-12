/ El extremo internacional belga Eden Hazard ha rechazado renovar su contrato con el Chelsea para dejar la puerta abierta a un hipotético fichaje por el Real Madrid , según declaró su padre al diario “Le Soir”. “Eden ha rechazado una prolongación del contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid , donde se vería bien”, declaró el progenitor del jugador, Thierry Hazard, en una entrevista que publica hoy el periódico belga “Le Soir”.El padre del atacante del Chelsea, no obstante, precisó que el internacional belga no ha firmado ningún contrato con el club que dirige Zinedine Zidane.“En el momento en el que le hablo no hay ningún contrato. Eden es solo una de las partes", precisó Thierry Hazard.El jugador, por su parte, había reconocido recientemente su "admiración" por el club blanco, pero había sido más esquivo en sus declaraciones sobre su posible futuro como madridista y había señalado que cada año la prensa le sitúa en el Real Madrid o en el París Saint-Germain.Hazard, de 26 años, dejó muy joven el fútbol belga para formarse en las categorías inferiores del club francés de Lille (2005-2007) antes que en 2007 dio el salto al primer equipo, con el que se proclamó campeón de la liga y de la copa francesa en 2011.Un año después fichó por el Chelsea en 2012, donde ha logrado cuatro nominaciones al Balón de Oro y el título de campeón de la "Premier" en 2015 y 2017, así como el de vencedor de la Liga Europa en 2013, entre otros.Fuente: EFE 