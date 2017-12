MADRID.- Carmen Franco, la única hija del dictador español Francisco Franco, murió hoy en su casa de Madrid a los 91 años por un cáncer terminal que le había sido diagnosticado en septiembre, confirmaron fuentes de la familia.La salud de la hija del matrimonio de Franco con María del Carmen Polo había empeorado los últimos días. Las visitas de familiares y amigos para despedirla y la confirmación de que había recibido la extrema unción el jueves hacían prever su fallecimiento inminente. "Me da miedo la pérdida, pero la veo tan serena", comentó recientemente en televisión su hija Carmen Martínez-Bordiú, la nieta preferida del "generalísimo". La propia Carmen Franco, que se mantenía apartada de los medios, habló tras la detección del cáncer sobre su forma de afrontar la noticia: "Todo ha ocurrido este verano. He estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido". Nacida en Oviedo el 14 de septiembre de 1926, la hija del hombre que condujo España con mano de hierro durante casi 40 años (1939-1975) se casó en 1950 con el médico Cristóbal Martínez Bordiú, Marqués de Villaverde, un "señorito andaluz" que se hizo famoso por haber realizado el primer trasplante de corazón en España. Conocida también como "Nenuca" y dueña de varios títulos nobiliarios, incluyendo el de duquesa de Franco, Carmen Franco Polo presidía la fundación Francisco Franco, creada en 1976 con el "objetivo prioritario" de difundir "la memoria y la obra" del dictador. En las largas conversaciones mantenidas con su biógrafa Nieves Herrero, Carmen Franco se negaba a juzgar a su padre, eso se lo dejaba a la Historia. "Cuando me dicen que fue un dictador no lo niego pero tampoco me gusta porque me lo suelen decir como un insulto. Sin embargo a mí no me suena tan mal", le dijo. Y es que, aunque con discreción, Carmen Franco, a la que el rey Juan Carlos I otorgó el título de "duquesa de Franco", siempre defendió a su padre. Su familia es acusada regularmente de beneficiarse de la fortuna opaca del dictador, que incluye muchos bienes inmobiliarios que fuentes periodísticas estiman en cientos de millones de euros./DPAView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi