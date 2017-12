Recientemente, el publicista Irrael Gómez, conocido como el"gurú? de las redes sociales , protagonizó una de las propuestas más soñadas por el género masculino. Y es que las hermanas Sheila y Kesha Ortega, muy conocidas en la industria del porno en España, lo retaron a realizar una película porno junto a ellas.A través de un video publicado en Instagram, las féminas aseguraron que todo lo recaudado por dicho material audiovisual sería destinado a beneficio de los niños con cáncer en Venezuela "Queremos hacer un trío contigo, Irrael, así que te esperamos. Prepárate mi amor que lo que viene es candela pura?, aseguró una de las criollas que se encontraba junto a su hermana utilizando el mismo vestuario.Ante la particular propuesta, Gómez, también conocido por ser el exesposo de la animadora venezolana Kerly Ruíz, agradeció que lo consideraran pero declinó amablemente dicha invitación."Yo siempre he sido un hombre de retos, pero jamás esperé recibir este de Sheila y Kesha Ortega, las actrices Porno Venezolanas. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? Pensaré en otra estrategia, pero muchas gracias por considerarme?, escribió en Instagram el experto en marketing digital.Vídeo aquí(LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi