Cruces que representan los 500 asesinados en Caroní en este año. Cada 28 de diciembre día de la evocación a los Santos Inocentes, la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona, realiza un acto de denuncia por los asesinatos violentos y los casos de impunidad en Venezuela y en el municipio Caroní.Este año no fue la excepción y los miembros de la institución en colaboración con el Movimiento Cultural Cristiano y varias parroquias de la Diócesis de Ciudad Guayana se dieron cita en la mañana de este jueves en la redoma de El Dorado, ubicada en San Félix.Blasina Cordero, en su función como presidenta de la fundación, comentó que la organización sin fines de lucro es formada principalmente por mujer es a quienes la violencia les ha arrebatado hijos, padres, hermanos u otros familiares.El trabajo de este grupo de personas lleva 10 años y cada 28 de diciembre, época de navidad dan a conocer los asesinatos que permanecen impunes en la región.Cruces blancasLos miembros de la organización que llevan seis años realizando este acto en especifico, todos han pasado por el dolor de perder un hijo u otro ser querido a mano de la violencia, no obstante, ese padecimiento lo han convertido en"espíritu de lucha? para denunciar que Guayana es la octava ciudad más violenta del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.Entre pancartas con mensajes como"la injusticia es la principal causa de la violencia? y con 500 cruces blancas clavadas, los asistentes al acto expresaron su pesar con los organismo policiales y gubernamentales que"colaboran o no esclarecen? los homicidios en la ciudad.Volanteo y difusión en el acto. Con respecto a esto, la representante de la organización, reseñó que en un"20% de los homicidios están implicados los cuerpos policiales""La impunidad es una de las principales causas del violencia y lejos de disminuir, aumenta cada día. En Venezuela , solo 5 de cada 100 homicidios se investigan. Por lo tanto hay un 95% de impunidad"Cordero reveló que este año 2017 cierra con una cifra de 500 homicidios en el municipio Caroní, por ello las 500 cruces. Además, en el ámbito nacional fueron 26.616 asesinatos en este periodo.La cifra anterior también fue dada este jueves por el Observatorio Venezolano de Violencia en su informe anual, allí se mostró que de los 26.616 fallecidos en Venezuela ; 16.046 son homicidios; 5.535 resistencia a la autoridad y 5.035 muertes en averiguaciones.Así mismo, el director del OVV, Roberto Briceño León, precisó que el 60 % de las víctimas por la violencia en el país son menores de 29 años.El evento contó con actividades de volanteo y difusión de material que da a conocer"las causas de las injusticias del mundo actual? y terminó con la Eucaristía y lectura de un comunicado por parte de la primera vocera de la fundación.Niños que mueren de hambreAparte de denunciar las muertes por el hampa y los casos que quedaron impunes, se pidió justicia por los niños fallecidos a causa del hambre y por el aborto.Según Caritas de Venezuela , al menos 300 niños están en peligro de morir a causa del hambre y en Caroní van más de 40 niños, precisó Cordero.