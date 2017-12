/ Los columnistas, kirk Semple y Cliffordd Kraus, del diario estadounidense The New York Times, aseguraron este jueves a través de unos de sus artículos que la empresa estatal Petróleo s de Venezuela (Pdvsa) se encuentra al “borde del colapso”, en referencia a la baja producción de crudo, aspecto que quedó evidenciado en la última cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). “Mientras el resto de los productores de petróleo del mundo se recuperan gracias a que los precios se han fortalecido, la situación de Venezuela empeora debido a su deficiente administración, la corrupción generalizada y la desgastante crisis económica que atraviesa el país” , dice parte de la publicación.Asimismo, Semple y Kraus aseguran que los problemas de la industria petrolera no encontrarán solución solamente por realizar cambios a su directiva y manifestaron que el nuevo presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, no cuenta con la preparación suficiente para rescatarla del abismo.“Un general que no tiene experiencia en el sector energético ahora es el director de Pdvsa. Tras una ola de arrestos, despidos y emigración desesperada, se fueron los mejores talentos de la industria (…) la producción se va a pique”, puntualizaron en el texto.Indicaron que Venezuela , el país con las mayores reservas de todo el mundo, no se recupera a pesar que el mercado muestra una recuperación en cuanto a los precios y reiteraron que la razón se centra en el descuido del Gobierno venezolano.“Con instalaciones en mal estado por todo el país, Venezuela no ha podido aprovechar el alza en los precios extrayendo más crudo y reforzando las operaciones en las refinerías. La producción cae entre 20.000 y 50.000 barriles al día cada mes, y ahora se encuentra en el nivel más bajo que ha tenido en casi tres décadas” , aseveraron.Para leer artículo completo presione aquíLeer también: The New York Times: Maduro promovió una ley contra el odio que nació con un defecto de fábricaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi