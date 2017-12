/ Mientras el presidente Nicolás Maduro responsabiliza a otros países por no cumplir con la entrega de perniles a través de los los Comité Locales de Abastecimiento (CLAP), hasta los momentos no se ha manifestado sobre el incumplimiento en el pago de un bono de 1.000.000 de bolívares a empleados del sector salud en Caúpano (Sucre) y otras entidades regionales del país. De acuerdo a un reporte de Te Lo Cuento News, médicos y trabajadores del Hospital General de Carúpano rechazaron este jueves que el Ministerio de Salud no les brinde respuestas al respecto y como medida de presión decidieron trancar algunas de las principales avenidas de la mencionada ciudad.“Quiero mi millón? , gritaron los manifestantes, que se apostaron en un tramo de la avenida Universitaria del municipio Bermúdez, para exigir sus reivindicaciones laborales.Según el diario El Nacional , una manifestación similar ocurrió el pasado miércoles en el estado Mérida, donde empleados del Instituto Autónomo Hospital Universitario Los Andes también reclamaron el pago del bono.Leer también:Negocios violentados y fuerte olor de gases lacrimógenos fue el resultado de protestas en La Vega https://t.co/gwCvdZ9wAK pic.twitter.com/kDToWRetfa" CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi