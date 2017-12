/ La viceministra de Alimentación Jessica Ruíz acudió a la Roca Tarpeya en Caracas, Venezuela , en medio de las protestas realizadas por los habitantes luego de que no les fueran entregados los perniles prometidos en las caja Clap, para responder las inquietudes de estos, durante un discurso indicó que la comida no alcanzará para todos y divagó sobre la fecha de entrega.Ruiz anotó en una lista a 15 personas para que asistieran a reuniones con el propósito de mejorar la distribución de las cajas de alimentos y evaluar cómo repartir 80 mil perniles entre 250 mil familias.Ruiz señaló que"La compañera dice"Si el 6 no viene, yo tranco" Mi vida, el 6 no va a llegar. Quizás va a llegar a partir del 10 y nos corresponde a nosotros informarle a la comunidad, y con paciencia, porque no va a venir para las 37.000 (familias)?, según El Nacional.Nahúm Fernández el presidente del Concejo Municipal de Caracas acompañó a la funcionaria y expuso"Yo prefiero sentarme con esta comisión que está aquí en Pdval y acordar una ruta de entrega de los alimentos, del tema de la bolsa, de las hortalizas, y revisar dónde nos queda alguno para meterlo acá"Lea también: Portugal desmiente a Maduro : no saboteamos ninguna entrega de pernilesEs de recordar que el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, rechazó la acusación de Nicolás Maduro sobre el supuesto sabotaje en él envío de perniles,"El gobierno portugués no exporta pierna de cerdo ni a Venezuela ni a ningún país del mundo? manifestó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi