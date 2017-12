/ Huyendo de persecuciones políticas y de la inseguridad, entre otras razones, miles de venezolanos están emigrando hacia Miami buscando más tranquilidad y mejores condiciones de vida.Muchos son de clase media y profesional, que viendo que en Venezuela no hay esperanzas de surgir, apelan a organizaciones no gubernamentales para recibir ayudas que les suministren algunos enseres, como colchones, para poder sobrevivir mientras trabajan en lugares donde les ofrecen algunos dólares por hora.Tal es el caso de Luis Marcano , que llegó con sus dos hijos pequeños, y Alfredo Cañizares , que vino junto a su esposa María Concepción. Ambos solicitaron recientemente unos colchones a Raíces Venezolanas , una iniciativa de la ONG Venezuela Awareness, que ayuda a inmigrantes venezolanos con limitaciones económicas en Miami Patricia Andrade, fundadora de la organización no gubernamental Venezuela Awarness declaró que "Raíces les da cosas básicas y luego se van a iglesias a conseguir comida gratis y empiezan a buscar trabajo hasta que consiguen algo en lo que sea".Algunos trabajan atendiendo bares en la playa ganando 8 dólares la hora y otros en el sector de la construcción por 15 dólares la hora. Lo que les da para mandar una parte de sus ganancias a su país. Venezuela ha desplazado a China en la cantidad de peticiones de asilo a Estados Unidos. Según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), al año pasado se presentaron 17 mi 745 solicitudes.En este sentido la politóloga Mercedes Bello apunta que "La gente que está viniendo es clase media, profesional, que está consiguiendo trabajo tendiendo camas en hoteles, trabajando en construcción o poniendo negocios de repartidor y que tenían contactos para viajar y que la economía los asfixió" , y agrega que "Los que se vienen tienen un conflicto que tiene mucha gente allá ahora mismo, que dice tengo casa, un carro, pero no tengo futuro para mis hijos".Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi