/ Existen ciertos hábitos que debemos evitar antes de ir a dormir. Ya que ellos pueden dificultar el buen descanso que el cuerpo necesita en el día.Por la noche es común que tengamos la necesidad de un antojo. Pero este simple hábito puede ser más perjudicial de lo que pensabas, ya que podría alterar tu hora de sueño o causar estragos a tu salud .Te puede interesar: Estos alimentos son más calóricos de lo que creesPara que duermas plácidamente te enseñamos cuáles son los bocadillos que deberías evitar a toda costa. ¡Presta atención!Alimentos que no debes comer antes de ir a dormir BrócoliEl brócoli, la coliflor, el repollo y las coles de Bruselas son alimentos muy nutritivos y saludables para el organismo, pero no son recomendados para la noche. Estos vegetales pueden interferir con la capacidad de sueño de las personas, esto es porque todavía tratarías de digerirlos mientras estás intentando conciliar el sueño.Relacionado: El brócoli jamás se debe hervir ¡esta es la razón!QuesoEspecialistas advierten que el queso es el peor alimento altos en grasa que podemos comer antes de dormir. Los quesos tienen grasas que tardan muchísimo en digerirse, y es probable que ocurra cuando estés acostada lo cual no será nada cómodo.AlcoholMark J. Muehlbach, miembro de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, explicó que cuando bebemos una copa de vino o cerveza se obtiene un sueño bastante liviano. Esto quiere decir, que no descansas completamente, y al día siguiente te levantarás más cansada de lo normal.HeladoEl helado al igual que el queso graso, tarda en digerirse. Esto ocasiona que el cuerpo no descanse plenamente mientras trabaja en digerirlo. A esto le tenemos que sumar que la azúcar elevará tu energía, impidiendo que duermes fácilmente.Café o té con cafeínaTal vez pensabas que una buena bebida caliente te ayude a dormir, pero es todo lo contrario. El consumo de cafeína diario se tiene que reducir a 200 0 300 miligramos. Si necesitas este tipo de bebidas, trata de ingerir té de hierbas naturales.Comida picanteEs deliciosa y no podemos dejarla de comer, pero la gran cantidad de especias altera tu sueño completamente. Los alimentos picantes causan indigestión, lo cual es incómodo y, en ocasiones, doloroso.Imagen: Archivo EmeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi