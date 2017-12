VENEZUELA: ?La unidad no puede ser arrogante ni trepadora?: Ledezma a dirigentes opositores (+Video)

Las pugnas y diferencias internas entre la cúpula de la derecha venezolana continúa. En este caso, el dirigente opositor venezolano y prófugo de la justicia Antonio Ledezma se dirigió a los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegurándoles que dicha organización no puede"ser una fachada para esconder errores"De igual forma, Ledezma tildó a la dirigencia de la MUD de"arrogante y trepadora?:"Es hora de contar con una dirección política con claridad de estrategia, y con una visión nítida del arcoiris venezolano. Es tiempo de pisar tierra"Asimismo, el exalcalde metropolitano de Caracas, exhortó a los diputados opositores que se"deben a sus electores? a designar una directiva que no haga"concesiones a la dictadura?, refiriéndose irrespetuosamente al Gobierno Bolivariano.Por último, Ledezma llamó a los dirigentes de la derecha que se encuentra en conversaciones con el Gobierno nacional a no dialogar, al tiempo que solicitó una invasión extranjera para Venezuela (LaIguana.TV)Con Información de