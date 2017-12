/ Perder peso puede resultar complicado, sin embargo, someterse a una rutina de ejercicio y una estricta dieta no siempre trae buenos resultados. Esto se debe a que el organismo necesita eliminar las toxinas para quemar grasa. Afortunadamente esto se puede hacer de forma natural con unas simples recetas de batidos.Desde hace un par de años, los smoothies han ganado terreno para mejorar el estilo de vida. Ya que estas saludables bebidas logran limpiar por completo el organismo y protegerlo con sus propiedades.Te puede interesar: Batidos que desinflaman el vientre ¡rápido!Los batidos no solo proporcionan beneficios para la salud, sino que permiten bajar de peso de forma natural. Si deseas ponerlo a prueba te presentamos 4 sencillas recetas que podrás ingerir todos los días.Batidos que prometen quemar grasa Smoothie de piñaEste licuado es perfecto para las personas que sufren de retención de líquidos. Es aconsejable beberlo una vez a la semana, y procura hacerlo durante un día donde te quedes en casa.Ingredientes:2 o 3 rodajas de piña natural 1 pepino mediano 1 manojo de perejil Preparación:Vertemos todos los ingredientes en un vaso de licuadora y lo procesamos. Si la preparación quedó muy espesa se puede añadir un poco de agua. A penas esté listo se debe beber, preferiblemente en ayuno. Relacionado: Desinflama tu vientre con estos smoothiesSmoothie de piña y arándanosEs un batido muy saludable, ya que la piña contiene propiedades diuréticas, quemar la grasa y depurativas. Uno de sus grandes puntos positivos es su enzima principal llamada bromelina, esta favorece la digestión, evita la retención de líquidos y combate la celulitis. En cambio, los arándanos contienen polifenoles, esta sustancia reduce los adipocitos, es decir que disminuye el desarrollo de tejido graso en el organismo. Además tiene grandes cantidades de antioxidantes, fibra y vitamina C. Y por último, el perejil permite que el cuerpo elimine el exceso de líquido, y limpia de forma natural los riñones.Ingredientes:2 rodajas de piña 1/2 taza de arándanos 1/2 taza de moras 1 cucharada de perejil fresco picado 1/2 limón recién exprimido 1 vaso de agua (unos 150 ml) Preparación:Se tiene que pelar la piña y picarla en pequeños pedazos. Se lava muy bien las moras y los arándanos. Agregamos todos los ingredientes a la licuadora junto con el zumo del limón, la cucharada de perejil y el agua. Procesamos, si quedó muy espeso se puede añadir más agua. Se debe beber al terminar de preparararlo para aprovechar sus propiedades. Smoothie de sandíaEs una bebida perfecta para días calurosos, ya que es muy refrescante. La sandía contiene hierro, potasio y vitaminas A y C. Por su parte el té verde tiene un efecto termogénico el cual incrementa el gasto calórico, lo que es ideal para quemar grasa. Es aconsejable beberlo dos veces a la semana.Ingredientes:2 tazas de sandía 1/2 limón recién exprimido 1 trocito de jengibre (como 1 cm) 1 taza de té verde (unos 150 ml) 1/2 cucharada de semillas de chía Preparación:Pelamos y picamos la sandía en pequeños trozos. Aparte preparamos el té verde con 150 ml de agua. Cuando el té esté listo, lo agregamos a la licuadora junto con la sandía, el zumo de medio limón, el jengibre y las semillas de chía. Porcesamos y bebemos al terminar. Se puede añadir hielo si prefieres las bebidas heladas. Smoothie verdeEste batido otorga grandes beneficios para la salud, gracias a sus ingredientes. La manzana ayuda a eliminar las toxinas, nivela el colesterol en la sangre y favorece la digestión, lo que es perfecto para quemar grasa.El pepino contiene pocas calorías y es principalmente agua. Además es muy utilizado para perder peso ya que contiene propiedades diuréticas y desintoxicantes. Por su parte, el jengibre tiene una función depurativa y calentadora. También permite estimular el flujo sanguíneo, incrementa la absorción de nutrientes y protege al hígado de las toxinas.Ingredientes:1 taza de espinacas 1/2 pepino 1 lima recién exprimida 1 manzana verde 1 trocito de jengibre (1 cm) 200 ml de agua Preparación:Se debe lavar muy bien los ingredientes y picarlos en trozos. Colocamos todos los ingredientes en una licuadora junto con el zumo de limón, el jengibre y el agua. El sabor del smoothie es un poco amargo por lo que se le puede añadir un poco de edulcorante y hielo. Imagen: Archivo EmeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi