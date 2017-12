/ La empresa alegó que las plataformas operativas de esos equipos ya no les servirá Whatsapp, ya que no cuentan con la capacidad requerida para soportar las funciones que vienen desarrollando.A partir del 1° de enero de 2018, los teléfonos Blackberry 10 y OS, así como Windows Phone 8.0, dejarán de ser compatibles con Whatsapp, informó la plataforma en su web oficial.Te puede interesar: Configura dos cuentas de Whatsapp en un mismo teléfonoA estos celulares ya no les servirá WhatsappAgregaron que Nokia S40 mantendrá su compatibilidad hasta el 31 de diciembre de 2018.La empresa alegó que las plataformas operativas de esos equipos no cuentan con la capacidad requerida para soportar las funciones que viene desarrollando Whatsapp para el futuro.Ver más: Cómo leer un mensaje de WhatsApp que otro contacto eliminóAproximadamente 1.000 millones de usuarios utilizan Whatsapp, que es el servicio de mensajería con más usuarios en el mundo, de acuerdo con cifras de la propia compañía.Fuente: GDA / El Nacional / Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi