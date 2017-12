/ Imagen referencial. La empresa agroalimentaria portuguesa Raporal reveló que el Gobierno venezolano debe 40 millones de euros a varias firmas lusas por un cargamento de jamones navideños enviado en 2016 y dijo que desconoce que exista un sabotaje de Portugal sobre las exportaciones de este producto a Venezuela En un comunicado del que se hacen eco medios locales, la compañía explica que el Gobierno venezolano compró 14.000 toneladas de carne en 2016 por 63,5 millones de euros a un grupo de empresas portuguesas, entre ellas la propia Raporal, de los cuales todavía debe 40 millones."Raporal no conoce ningún acto de sabotaje de Portugal sobre el abastecimiento de pernil de cerdo (jamones) a Venezuela y confirma que es Venezuela quien no ha cumplido puntualmente sus obligaciones de pago por los abastecimientos de 2016?, señala la compañía, que recalca que este año no ha suministrado nada a Venezuela El comunicado de Raporal se produce después de que el presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , acusara el miércoles a Portugal de sabotear la importación de jamones por parte del Gobierno venezolano, que ha incumplido su promesa de repartir entre el pueblo este alimento tradicional de Navidad.EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi