WASHINGTON.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ironizó este jueves sobre el calentamiento global, debido a que el norte del país es azotado por una ola de frío extremo con temperaturas de hasta -40°C."En el este, podría ser la víspera de Año Nuevo más fría registrada. Tal vez podríamos usar un poco del buen y viejo Cambio Climático por el que nuestro país, pero no otros países, iba a pagar TRILLONES DE DÓLARES para protegerse. ¡Abríguense!", tuiteó el Mandatario. El multimillonario de 71 años siempre ha sido escéptico del cambio climático, incluso asegurando, antes de ser presidente, que se trataba de una "invención" de China Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo climático de París y recurrió a los promotores de los combustibles fósiles para ocupar puestos ambientales clave. Su administración también eliminó al cambio climático de la lista de amenazas a la seguridad nacional. La ola de frío de este mes cierra un año que vio cómo feroces huracanes, olas de calor, inundaciones e incendios forestales causaron estragos mundiales./AFPView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi