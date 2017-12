VENEZUELA: Vecinos de Catia protestaron por los Clap y el pernil que no les llegó

Este 29 de diciembre continúan las protestas en el sector Plaza Sucre, de Catia, municipio Libertador de Caracas, por las cajas o bolsas de Clap, el pernil y los combos navideños prometidos por el presidente Nicolás Maduro que no llegaron a los hogares de los venezolanos. Un contingente de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional se presentaron en el lugar para disolver la manifestación de los caraqueños que exigen al Gobierno cumplir con lo que les prometieron durante los días de campaña para las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre.En desarrollo…#29Dic Desde alrededor de las 10 de la mañana, se encuentra un contingente motorizado de la #GNB en la plaza Sucre de #Catia , debido a una protesta que se suscitó por la ausencia de los Clap y perniles prometidos por Maduro / Reportó @GregJaimes https://t.co/HFr0otnUVi pic.twitter.com/3G594TqM4P— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 29, 2017#29Dic 11:00 AM Habitantes protestan en la plaza Sucre de #Catia , porque no han llegado los Clap navideños prometidos por el presidente Nicolás Maduro . La #GNB continúa en el lugar. / Reportó @GregJaimes https://t.co/HFr0otnUVi pic.twitter.com/fS88xWaURe— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 29, 2017Leer también:#Gobierno dice que entregará perniles desde este 28 de diciembre https://t.co/kO3h5R4CIT pic.twitter.com/5LumXWPkyS— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 29, 2017