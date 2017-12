Este miércoles un grupo de más de 40 personas saqueó un frigorífico en Margarita, estado Nueva Esparta.De acuerdo con el diario El Sol de Margarita, el hecho ocurrió en el comercial Century, ubicado en la calle Real de Conejeros.Los saqueadores violentaron el lugar al reventar las santamarías. Luego ingresaron y arrasaron con todo lo que encontraron.Se llevaron víveres en general, productos congelados, embutidos, quesos, entre otros. (El Sol de Margarita)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi